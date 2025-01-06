World Cannabis Foundation
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Cannabis Education
Educating the public about hemp and cannabis.
Fondée en
1996
EIN
954544073
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
825 N LA JOLLA AVE LOS ANGELES, California 90046-6809 United States
Site web
www.wrec.net
Téléphone
(352)-567-5133
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1996 by Richard Marvin Davis and Brenda Kershenbaum, the World Cannabis Foundation aimed to educate about hemp and cannabis. Davis, a hemp activist, passed away in 2014. The organization's mission and programs are not readily available online.
La mission
World Cannabis Foundation in Los Angeles promotes understanding and responsible use of cannabis, fostering education and community engagement through its local presence.
