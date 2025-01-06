World Affairs Council Of Northern California
Faire un don
World Affairs Council Of Northern California
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
World Affairs Council Of Northern California
Acheter pour soutenir
World Affairs Council Of Northern California
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
World Affairs Council Of Northern California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Public Forum
Provides a platform for discussions on politics, culture, society, and the economy.
Global Discussions
Convenes thought leaders and engaged citizens to share ideas and discuss world affairs.
À propos
World Affairs Council Of Northern California
Fondée en
1963
EIN
941156356
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
312 SUTTER STREET 312 SAN FRANCISCO, California 94108-0000 United States
Site web
www.woundedwarriorproject.org
Téléphone
(877)-832-6997
Adresse électronique
-
À propos
The World Affairs Council of Northern California, founded in 1963, connects the Bay Area to the world by inspiring new ideas and local action. They convene thought leaders and engaged citizens to share ideas, learn, and effect change, exploring issues and opportunities that transcend borders.
La mission
We serve the San Francisco Bay Area and beyond by connecting communities to the rest of the world, inspiring new ideas and local action.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :