Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Medical Humanitarian Mission Trips
Providing acupuncture and traditional medicine services to underserved communities in 18 different countries since 1997.
Fondée en
2003
EIN
954831908
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
3575 CAHUENGA BLVD W STE 590 LOS ANGELES, California 90068-1368 United States
Site web
woundedveteranrun.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
La mission
WORLD ACUPUNCTURE MISSION in Los Angeles is dedicated to enhancing the well-being of wounded veterans, helping them find healing and support through community-focused care.
