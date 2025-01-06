Worland Youth Cabin In The Bighorns
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Loisirs de plein air
Provides youth with access to outdoor recreational activities in the Big Horn Mountains.
Fondée en
2024
EIN
990765220
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
1304 BEVERLY DR WORLAND, Wyoming 82401-9523 United States
Site web
www.wounded-heroes.org
La mission
Worland Youth Cabin provides youth and youth organizations an accessible resource for hiking, fishing, all-terrain vehicles, skiing/snowboarding, and experiencing the outdoors.
