Workshop Wednesday
Faire un don
Workshop Wednesday
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Workshop Wednesday
Acheter pour soutenir
Workshop Wednesday
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Workshop Wednesday
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Retrospectives Course
Learn how to improve as a team and get into the habit of team evaluation.
Hybrid Work Team Training
Training to improve team work in a hybrid work environment.
Scrum for Startups
Learn Scrum methodologies tailored for startup environments.
Design Sprint Facilitator
Training to become a Design Sprint Facilitator.
À propos
Workshop Wednesday
Fondée en
2023
EIN
923052839
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
13247 COUNTRY CLUB DR TAVARES, Florida 32778-9485 United States
Site web
campwoteki.com
Téléphone
(208)-587-42492085994193
Adresse électronique
À propos
La mission
Workshop Wednesday Corporation fosters educational growth and community engagement in Tavares, Florida, offering enriching experiences for all at campwoteki.com.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :