Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation et certification CompEssentials
Un programme de formation en ligne pour les professionnels de l'assurance afin d'apprendre les principes fondamentaux de l'assurance accidents du travail en Californie.
À propos
Workers Compensation Insurance Rating Bureau of California (Bureau de tarification de l'assurance contre les accidents du travail de Californie)
Fondée en
1979
EIN
940358760
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
1901 HARRISON ST FL 17TH OAKLAND, California 94612-3653 United States
Site web
www.scf.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Le Workers' Compensation Insurance Rating Bureau of California (WCIRB), fondé en 1915, est une association privée à but non lucratif. 1915, est une association privée à but non lucratif. Agréé par l'État, le WCIRB promeut le bien-être public en déterminant des taux de prime purs pour l'assurance contre les accidents du travail. Il fournit des informations, des recherches et des services éducatifs fondés sur des données actuarielles pour un système d'indemnisation des travailleurs sain.
La mission
Le WCIRB améliore l'efficacité du système d'assurance contre les accidents du travail en modernisant l'échange de données et d'informations précises. Elle mène des recherches innovantes et de grande qualité afin de développer des perspectives d'avenir.
