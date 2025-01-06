Woos Helping Hands
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
LGBTQ Homeless Youth & Young Adults Program
Provides support and resources for homeless LGBTQ youth and young adults.
Re-entry Program Adult Men & Women
Assists adult men and women transitioning back into society after incarceration.
Our Mission Program for Adults
Offers programs aligned with the organization's mission, specifically tailored for adults.
Veterans Homeless Program
Provides housing and support services for homeless veterans.
À propos
Fondée en
2023
EIN
933128166
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
41 STATE ST STE 700 ALBANY, New York 12207-2834 United States
Site web
daystar.com
Téléphone
(180)-032-90029
Adresse électronique
-
À propos
La mission
WOOS HELPING HANDS INC extends a compassionate hand to individuals in Albany, New York, working to uplift and support the local community from their State Street location.
