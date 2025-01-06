Woodside Trail Club
Programmes et services
Programme de mentorat
Programme de mentorat
Trails Preservation and Enhancement
Protecting, preserving, and enhancing Woodside's public equestrian and pedestrian trails through maintenance, expansion, and new construction.
Trail Maintenance Work Parties
Organizing work parties to improve and maintain trails in Woodside and the surrounding Aiken area.
À propos
Woodside Trail Club
Fondée en
1959
EIN
941499336
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 620152 WOODSIDE, California 94062-0152 United States
Site web
Site web
Téléphone

Adresse électronique

À propos
The Woodside Trail Club, est. 1959, focuses on preserving and enhancing equestrian and pedestrian trails in Woodside, CA. It promotes safe trail riding and maintains the area's rural character.
La mission
Woodside Trail Club fosters appreciation and enjoyment of local trails in Woodside, California, bringing the community together outdoors.
