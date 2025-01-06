Club de crosse Wildcat
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Programmes de crosse pour les jeunes
Offre aux jeunes filles la possibilité de jouer à la crosse à un haut niveau, en dehors de leur programme de club existant. Enseigne le jeu dans un environnement positif et propice à la formation du caractère.
2024
934008050
501(c)(3)
Développement de la jeunesse - Sports et loisirs - Équipes de crosse
345 HIDDEN ACRES PATH WADING RIVER, New York 11792-2226 États-Unis
www.woodlandheights.church
(817)-571-7884
WILDCAT LACROSSE CLUB CORPORATION soutient la croissance et le développement de la jeunesse locale à Wading River, New York, en encourageant le travail d'équipe et les compétences par le biais de la crosse.
