À propos

Wild West Women Inc, founded in 1994, is dedicated to increasing public awareness of women's achievements and their roles in history. The organization produces and distributes films focusing on women's issues, history, and creativity, providing positive public images of women and girls.

La mission

WILD WEST WOMEN INC supports and uplifts women in Van Nuys, California, working to create positive impact and foster community growth.