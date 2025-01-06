Wild West Women
Wild West Women
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Films
Creating and distributing films about women, their history, artists, and creations, both historical and current.
Livres
Publishing books, including "Tea with Alice and Me" and "ERA - The Big Picture," to promote women's stories and achievements.
À propos
Wild West Women
Fondée en
1994
EIN
954466970
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
15729 VOSE ST VAN NUYS, California 91406-5154 United States
Site web
www.woodforestcharitablefoundation.org
Téléphone
(832)-375-2273
Adresse électronique
À propos
Wild West Women Inc, founded in 1994, is dedicated to increasing public awareness of women's achievements and their roles in history. The organization produces and distributes films focusing on women's issues, history, and creativity, providing positive public images of women and girls.
La mission
WILD WEST WOMEN INC supports and uplifts women in Van Nuys, California, working to create positive impact and foster community growth.
