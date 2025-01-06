Wickham Woods Neighborhood Association
Wickham Woods Neighborhood Association
Wickham Woods Neighborhood Association
Wickham Woods Neighborhood Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Événements familiaux
A variety of family-friendly events throughout the year, such as the Block Party, Playgroup, Ice Cream Social, Egg Hunt, and Halloween Party, provide opportunities for neighbors to connect.
Événements pour adultes
Regularly scheduled adult gatherings, including Book Club, Wine Night, Sip & Stroll, and cocktail parties, foster community and connection among neighbors.
Wickham Woods Neighborhood Association
Fondée en
2023
EIN
922020903
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
21 RUNNYMEDE RD CHATHAM, New Jersey 07928-1325 United States
Site web
yourpregnancychoices.com
Téléphone
(304)-485-7113
Adresse électronique
-
La mission
WWNA provides events for families to participate in throughout the year.
