Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Business Networking & Events
Providing superior business networking events to connect members and foster collaboration.
Business Development & Education
Offering business development and educational opportunities to help businesses grow and succeed.
Marketing Assistance
Providing marketing assistance to help businesses promote their products and services.
Défense des intérêts législatifs
Advocating for businesses at the legislative level to create a favorable business environment.
À propos
Whittier-Area Chamber Of Commerce
Fondée en
1963
EIN
951371380
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
8158 PAINTER AVE WHITTIER, California 90602-3106 United States
Site web
warinternational.org
Téléphone
(616)-855-0796
Adresse électronique
À propos
The Whittier Area Chamber of Commerce, established in 1914, aims to boost Whittier's economic, cultural, and civic well-being. It offers business networking, development, and educational opportunities to its members, fostering growth and collaboration within the community.
La mission
The Whittier Area Chamber of Commerce enriches the community by offering business networking, development, and educational opportunities to its members.
Californie, États-Unis
