À propos

The Whittier Area Chamber of Commerce, established in 1914, aims to boost Whittier's economic, cultural, and civic well-being. It offers business networking, development, and educational opportunities to its members, fostering growth and collaboration within the community.

La mission

