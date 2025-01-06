Whitehall Community Garden Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Jardinage communautaire
The community garden is the heart of the organization, providing space for individuals to grow their own food.
Engagement communautaire
Promoting sustainability through environmental education and community involvement.
Garden Workshops and Classes
Offering educational workshops and classes to enhance gardening skills and knowledge.
Éducation à l'environnement
Providing environmental education programs to promote ecological awareness.
Fondée en
2023
EIN
934338534
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Environnement
Adresse
823 MAPLETON AVE MIDDLETOWN, Delaware 19709-0025 United States
Site web
wjwmhlf.org
Téléphone
(405)-655-8955
Adresse électronique
À propos
Whitehall Community Garden Association, founded in 2023, is a non-profit fostering community well-being and sustainable living through a joint garden between Whitehall residents and Lorewood Grove Elementary School students in Middletown, DE.
La mission
Whitehall Community Garden is a non-profit organization dedicated to fostering community well-being and promoting sustainable living.
