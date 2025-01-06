White Salmon Baseball Club
White Salmon Baseball Club
White Salmon Baseball Club
White Salmon Baseball Club
White Salmon Baseball Club
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Baseball/Softball Program
Provides year-round baseball and softball opportunities for Columbia Gorge youth, focusing on athletic and personal development, community engagement, and skill-building.
White Salmon Baseball Club
Fondée en
2024
EIN
933673433
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse > Sports et loisirs > Équipes de base-ball
Adresse
12 ACORN LN UNDERWOOD, Washington 98651-9060 United States
Site web
weof.membershiptoolkit.com
Téléphone
-
Adresse électronique
La mission
WSBC intends to bring year-round baseball/softball to White Salmon, Washington. WSBC will engage Columbia Gorge youth in athletic and personal development and expand competition opportunities outside the local area.
