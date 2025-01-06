White Horse Archery
White Horse Archery
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de tir à l'arc
Archery programs for recreational shooters, hunters, and those wanting to improve their skills. There are also beginner archery programs in elementary schools.
À propos
White Horse Archery
Fondée en
2023
EIN
920706951
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1407 GREY FLINT CV SAN ANTONIO, Texas 78258-4405 United States
Site web
studebakerdriversclub.com
Téléphone
(763)-420-7829
Adresse électronique
À propos
White Horse Archery, founded in 2022, provides therapeutic archery to veterans, first responders, and their families. Located in the Texas Hill Country, the organization offers a safe and peaceful space to conquer PTS and chronic stress through archery.
La mission
WHITE HORSE ARCHERY INC supports the growth and enjoyment of archery in San Antonio, Texas, bringing together enthusiasts and fostering a love for the sport.
