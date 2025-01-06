Where The Mind Grows Physical Therapy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Neurologic Physical Therapy
Specialized physical therapy for individuals with neurological injuries and diseases.
Wheelchair Evaluations and Training
Comprehensive wheelchair evaluations and training to maximize mobility and independence.
Limb Loss Rehabilitation
Rehabilitation programs designed to support individuals with limb loss.
Accessible Yoga and Wellness
Adapted yoga and wellness programs to promote health and well-being for all abilities.
À propos
Fondée en
2024
EIN
933829950
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
3519 43RD ST SACRAMENTO, California 95817-3731 United States
Site web
www.wirelesspowerconsortium.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
Where The Mind Grows Physical Therapy Inc., founded in 2024 by Alyssa Breslin, is a non-profit practice dedicated to wellness and recovery, particularly for those with neurological injuries and diseases. They offer mobile outpatient and virtual treatment options and specialize in neurologic rehabilitation and accessible yoga, striving to close the gaps in care.
La mission
WHERE THE MIND GROWS PHYSICAL THERAPY INC is dedicated to enhancing physical wellness for the Sacramento community, offering compassionate support to help individuals thrive.
