Wgi Cares
Faire un don
Wgi Cares
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Wgi Cares
Acheter pour soutenir
Wgi Cares
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Wgi Cares
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Planning for Donation to school in Jamaica
Planning and executing donations to schools in Jamaica. Aiming to improve education resources for students.
CARES Act Assistance
Assisting municipalities in leveraging Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act funds. Focuses on expanding business opportunities, infrastructure, and outdoor learning spaces.
À propos
Wgi Cares
Fondée en
2023
EIN
933703217
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1786 N COMMERCE PKWY WESTON, Florida 33326-3204 United States
Site web
www.wingscu.com
Téléphone
(180)-069-22274
Adresse électronique
À propos
WGI CARES INC, founded in 2023, is a non-profit based in Weston, Florida. While information about its specific mission is limited, initial filings suggest a focus on charitable activities, including planning for donations to schools in Jamaica.
La mission
WHG CARES' mission is to provide monetary support to charitable organizations that support children's causes, family and health causes, causes related to US military veterans and individuals in times of crisis due to a hardship.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :