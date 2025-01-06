Westport Heights Elementary School Support Club
Westport Heights Elementary School Support Club
Westport Heights Elementary School Support Club
Westport Heights Elementary School Support Club
Westport Heights Elementary School Support Club
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Kids 4 College
Provides after-school programs with academic assistance, S.T.E.A.M, sports, and social-emotional learning.
Westport Heights Elementary School Support Club
1995
954333653
501(c)(3)
Soutien pédagogique - Fondements de l'éducation
6011 W 79TH ST LOS ANGELES, California 90045-2946 United States
wilson.ces.ncsu.edu
(252)-237-0111
The Westport Heights Elementary School Support Club is a non-profit organization working to bring enrichment programs and financial support to the children of WHES. All donations are 100% tax deductible.
WESTPORT HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL SUPPORT CLUB enhances the educational experience for students in Los Angeles, fostering a supportive and enriching school community.
