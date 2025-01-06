Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Westport Heights Elementary School Support Club is a non-profit organization working to bring enrichment programs and financial support to the children of WHES. All donations are 100% tax deductible.

La mission

WESTPORT HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL SUPPORT CLUB enhances the educational experience for students in Los Angeles, fostering a supportive and enriching school community.