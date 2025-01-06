Westminster Municipal Employees Association
Westminster Municipal Employees Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Avantages pour les employés
Comprehensive benefits package including health, dental, vision, life insurance, flexible spending accounts, tuition reimbursement, and wellness perks.
À propos
Westminster Municipal Employees Association
Fondée en
1983
EIN
952625777
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 10179 WESTMINSTER, California 92685-0179 United States
Site web
willowgrovecdc.org
Téléphone
(215)-657-3340
Adresse électronique
À propos
La mission
Westminster Municipal Employees Association Inc advocates for and supports the city’s municipal employees, fostering a stronger workplace community in Westminster, California.
