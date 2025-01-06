Westminster Jefferson Park Housing
Westminster Jefferson Park Housing
Westminster Jefferson Park Housing
Westminster Jefferson Park Housing
Westminster Jefferson Park Housing
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Logement abordable
Provides affordable housing support services to promote access to decent housing.
À propos
Westminster Jefferson Park Housing
Fondée en
2000
EIN
954726243
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Besoins fondamentaux
Adresse
3516 W 83RD ST INGLEWOOD, California 90305-1609 United States
Site web
wgpab.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Westminster Jefferson Park Housing provides affordable housing support services with a mission to promote access to decent housing for older adults. Located in Inglewood, CA, and founded in 2000, it focuses on providing housing for older adults.
La mission
Westminster Jefferson Park Housing Corporation provides affordable housing support services with a mission to promote access to decent housing.
