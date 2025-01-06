Western Textile Services Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Annual Clinic and Hot-Topic Forum
A 24-hour clinic held every winter featuring tours of plants and a forum covering current industry issues.
Convention annuelle
A 3-day program with business, educational, and social opportunities including educational programs, tours, a golf tournament, and special events.
Mise en réseau
A forum for members to discuss problems and opportunities, establish friendships, and build business relationships.
Informative E-Newsletter
Keeps members updated on upcoming WTSA events and current happenings in the industry.
À propos
Western Textile Services Association
Fondée en
1946
EIN
956091739
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
11828 LA GRANGE AVE LOS ANGELES, California 90025-5212 United States
Site web
www.gbcbank.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Western Textile Services Association, founded in 1911, serves the needs and interests of industrial uniform and linen supply textile rental companies. They promote common interests within the textile industry through conventions, clinics, and membership dues.
La mission
Western Textile Services Association serves the needs and interests of Industrial Uniform and Linen Supply Textile Rental companies.
Similaire
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
