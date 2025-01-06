Western Regional Chapter Society Of Nuclear Medicine
Western Regional Chapter Society Of Nuclear Medicine
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Annual Scientific and Continuing Education Program
Provides an annual program for scientific learning and continuing education in nuclear medicine.
Western Regional Chapter Society Of Nuclear Medicine
Fondée en
1980
EIN
942674920
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1240 IROQUOIS AVE STE 106 NAPERVILLE, Illinois 60563-8537 United States
Site web
bbcschool.org
Téléphone
(419)-999-5517
Adresse électronique
À propos
La mission
Western Regional Chapter Society of Nuclear Medicine supports professionals and advancements in nuclear medicine, fostering knowledge and collaboration in the Naperville, Illinois area.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :