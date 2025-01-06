Western Pennsylvania Region Antique Automobile Club Of America
Faire un don
Western Pennsylvania Region Antique Automobile Club Of America
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Western Pennsylvania Region Antique Automobile Club Of America
Acheter pour soutenir
Western Pennsylvania Region Antique Automobile Club Of America
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Western Pennsylvania Region Antique Automobile Club Of America
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Annual Car Show
The Western PA Region AACA hosts an annual car show and cruise, showcasing antique automobiles and bringing enthusiasts together.
À propos
Western Pennsylvania Region Antique Automobile Club Of America
Fondée en
2023
EIN
933569702
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
4720 STATE ROUTE 982 LATROBE, Pennsylvania 15650-3280 United States
Site web
www.epnb.com
Téléphone
(877)-773-6605
Adresse électronique
-
À propos
The Western PA Region Antique Automobile Club of America promotes the enjoyment and preservation of antique automobiles (at least 25 years old). They conduct annual car shows, tours, and other events for members throughout Pennsylvania and Ohio.
La mission
The Western PA Region of the Antique Automobile Club of America's mission is the preservation and enjoyment of antique automobiles, defining an antique automobile as a passenger vehicle at least 25 years old.
Recherche d'autres organisations en
Pennsylvanie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :