Western Orthopaedic Association
Western Orthopaedic Association
Western Orthopaedic Association
Western Orthopaedic Association
Western Orthopaedic Association
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Formation médicale continue (FMC)
Offers at least 60 CME credits annually through membership benefits, including tests and the Annual Meeting.
Self-Assessment Exam
Assess your orthopaedic surgery knowledge and earn 10 CME credits towards MOC requirements.
Western Orthopaedic Association
1958
941379470
501(c)(6)
Santé et bien-être
110 WEST ROAD 227 TOWSON, Maryland 21204-0000 United States
willardlibrary.org
(269)-968-8166
The Western Orthopaedic Association (WOA), established in 1932, is the first Orthopaedic Society of its kind west of the Mississippi. WOA's mission is to help ensure that people in the western region of the United States receive high quality ethical orthopaedic care. The Western Orthopaedic Foundation's (WOF) mission is to advance the science and practice of orthopaedic surgery throughout the western region by improving orthopaedic education.
The Western Orthopaedic Association provides educational programs, fosters collegiality, and influences health policy to ensure high quality ethical care in the western region of the United States.
