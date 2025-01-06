West Virginia Civic Education Foundation
West Virginia Civic Education Foundation
West Virginia Civic Education Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Nous, le peuple
A curricular program focused on educating students about the Constitution and Bill of Rights.
Projet Citoyen
A program providing hands-on learning experiences for students to engage in civic action and problem-solving.
À propos
West Virginia Civic Education Foundation
Fondée en
2023
EIN
923545297
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
5316 KANAWHA AVE SE CHARLESTON, West Virginia 25304-2216 United States
Site web
wholelifectr.org
Téléphone
(610)-417-2067
Adresse électronique
-
À propos
The West Virginia Civic Education Foundation guides students through inquiry-based civic learning, transforming classrooms into places where government is experienced firsthand. The Foundation educates WV students on the Constitution through programs like 'We the People'.
La mission
WEST VIRGINIA CIVIC EDUCATION FOUNDATION supports civic education in Charleston, West Virginia, empowering individuals with knowledge for active and informed community participation.
