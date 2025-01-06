Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The West Virginia Civic Education Foundation guides students through inquiry-based civic learning, transforming classrooms into places where government is experienced firsthand. The Foundation educates WV students on the Constitution through programs like 'We the People'.

La mission

WEST VIRGINIA CIVIC EDUCATION FOUNDATION supports civic education in Charleston, West Virginia, empowering individuals with knowledge for active and informed community participation.