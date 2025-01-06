West Valley Alliance
Faire un don
West Valley Alliance
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
West Valley Alliance
Acheter pour soutenir
West Valley Alliance
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
West Valley Alliance
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Embellissement de la Communauté
Removes graffiti and abates weeds to improve the appearance and safety of the local community.
À propos
West Valley Alliance
Fondée en
1999
EIN
954726917
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
17535 CHATSWORTH STREET GRANADA HILLS, California 91344-0000 United States
Site web
www.firstbaptistcolfax.org
Téléphone
(509)-397-4676
Adresse électronique
À propos
West Valley Alliance, based in Granada Hills, CA, fosters collaboration between local businesses and residents. Through networking events and initiatives, the organization promotes economic growth and community development in the West Valley region.
La mission
West Valley Alliance removes graffiti and abates weeds in the surrounding community. Their organization's primary function is centered around these tasks.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :