West Tennessee Smokies Travel Baseball Team
West Tennessee Smokies Travel Baseball Team
Travel Baseball Team
Provides a competitive baseball experience for talented 10U players in West Tennessee, focusing on development and tournament participation.
À propos
West Tennessee Smokies Travel Baseball Team
Fondée en
2024
EIN
991247910
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Équipes sportives
Adresse
1070 PAIR RD MARTIN, Tennessee 38237-8606 United States
Site web
whitesborotx.com
Téléphone
(903)-564-3331
Adresse électronique
À propos
The West Tennessee Smokies, founded in 2024, are a 10U AA travel baseball team based in Martin, TN. They are dedicated to providing talented young players with a competitive environment to develop their skills and love for the game.
La mission
WEST TENNESSEE SMOKIES TRAVEL BASEBALL TEAM brings youth together in Martin, Tennessee, fostering teamwork and sportsmanship through baseball.
