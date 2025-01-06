West Suburban Mounted Search & Rescue
Mounted Search and Rescue
Aids in locating missing persons across various terrains in Dupage, Will, and Cook Counties using trained horses and experienced riders.
À propos
West Suburban Mounted Search & Rescue
Fondée en
2024
EIN
991752240
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de recherche et de sauvetage
Adresse
1717 N NAPER BLVD STE 111 NAPERVILLE, Illinois 60563-8837 United States
Site web
www.whitehallcoplay.org
Téléphone
(610)-439-1431
Adresse électronique
À propos
West Suburban Mounted Search & Rescue, founded in 2024 in Naperville, IL, aids in locating missing persons across various terrains using trained horses in Dupage, Will, and Cook counties.
La mission
West Suburban Mounted Search and Rescue aids in locating missing persons using trained horses, covering various terrains across Dupage, Will, and Cook counties.
