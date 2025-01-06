Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

West Suburban Mounted Search & Rescue, founded in 2024 in Naperville, IL, aids in locating missing persons across various terrains using trained horses in Dupage, Will, and Cook counties.

La mission

West Suburban Mounted Search and Rescue aids in locating missing persons using trained horses, covering various terrains across Dupage, Will, and Cook counties.