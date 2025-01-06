West Point Volleyball Booster Club
Faire un don
West Point Volleyball Booster Club
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
West Point Volleyball Booster Club
Acheter pour soutenir
West Point Volleyball Booster Club
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
West Point Volleyball Booster Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Volleyball
Provides youth aged 3-18 the opportunity to participate, develop skills, and grow in an atmosphere of sportsmanship and teamwork.
Junior Black Knights Travel Soccer
A competitive travel team for kids aged 8-19 from the West Point Community, operating 8-10 months per year.
À propos
West Point Volleyball Booster Club
Fondée en
2023
EIN
923015591
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Équipes sportives
Adresse
10930 W PIERSON ST PHOENIX, Arizona 85037-1085 United States
Site web
whitefieldschurch.com
Téléphone
(303)-776-1117
Adresse électronique
À propos
La mission
WEST POINT VOLLEYBALL BOOSTER CLUB uplifts local volleyball players in Phoenix, Arizona, by providing support and fostering community spirit around the sport.
Recherche d'autres organisations en
Arizona, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :