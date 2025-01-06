West Point Scholarship Fund Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études universitaires
Provides scholarships to local high school graduates to help them pursue their college education.
À propos
West Point Scholarship Fund Association
Fondée en
1976
EIN
942358783
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
PO BOX 431 WEST POINT, California 95255-0431 United States
Site web
whitecountylibraries.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
West Point Scholarship Fund Association, founded in 1976, grants scholarships to local high school graduates for college.
La mission
The West Point Scholarship Fund Association's mission is to grant scholarships to local high school graduates to use for college.
