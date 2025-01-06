West Plains Water Coalition
West Plains Water Coalition
West Plains Water Coalition
Programmes et services
PFAS Education and Advocacy
Working to educate the community about PFAS contamination in West Plains water and advocate for solutions.
West Plains Water Coalition
Fondée en
2023
EIN
923004355
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
13514 W SUNSET HWY B353 AIRWAY HEIGHTS, Washington 99001-9454 United States
Site web
www.whitebearlions.org
Téléphone
(800)-858-9898
Adresse électronique
À propos
The West Plains Water Coalition is a local, all-volunteer nonprofit addressing PFAS pollution in the West Plains of Spokane. Founded in 2023, they educate the public and work towards solutions for contaminated well water.
La mission
The West Plains Water Coalition is an all-volunteer, local non-profit dedicated to learning more about the West Plains PFAS water crisis, and to giving our neighbors a stronger voice in solutions.
