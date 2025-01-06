West Covina Charisma Christian Fellowship
Faire un don
West Covina Charisma Christian Fellowship
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
West Covina Charisma Christian Fellowship
Acheter pour soutenir
West Covina Charisma Christian Fellowship
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
West Covina Charisma Christian Fellowship
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Provides programs and activities tailored for children.
Ministère de la jeunesse
Offers guidance, support, and activities for teenagers.
Senior's Ministry
Creates community and support for senior members.
Ministère des femmes
Provides a space for women to connect and grow in faith.
À propos
West Covina Charisma Christian Fellowship
Fondée en
1964
EIN
954070989
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1437 W BADILLO ST W COVINA, California 91790-1207 United States
Site web
www.whsboosters.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
West Covina Charisma Christian Fellowship, founded in 1964, is a religious organization located in W Covina, CA. The organization's specific purpose and programs are not readily available online.
La mission
West Covina Charisma Christian Fellowship brings people together in West Covina, California, fostering a caring community centered on faith and connection.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :