West Coast Grooming Academy
West Coast Grooming Academy
West Coast Grooming Academy
West Coast Grooming Academy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Introduction To Dog Grooming Hybrid Course
A hybrid course introducing students to the basics of dog grooming.
Certified Dog Groomer Course
A course to become a certified dog groomer.
Advanced Dog Groomer Course
An advanced course for experienced dog groomers.
West Coast Grooming Academy
Fondée en
2023
EIN
933866803
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
5.1.1. Abris pour animaux
Adresse
155 E FOOTHILL BLVD ARCADIA, California 91006-2506 United States
Site web
www.westminstervillage.com
Téléphone
(317)-823-6841
Adresse électronique
-
West Coast Grooming Academy, founded in 2015, is the largest state-approved vocational college in California, with multiple campuses across Los Angeles. WCGA strives to provide high-quality education to future groomers, promoting knowledge, skill, and compassion. They also offer educational opportunities to students in need and assist pets in rescues and shelters.
La mission
West Coast Grooming Academy helps students and pet parents achieve their goals in pet grooming, whether it's seeking employment, starting a business, or learning to groom their own pets.
