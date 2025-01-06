West Coast Diversity Project
West Coast Diversity Project
West Coast Diversity Project
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Promoting Inclusivity and Celebrating Diversity
Community-focused organization dedicated to promoting inclusivity and celebrating diversity in Union City, CA.
À propos
West Coast Diversity Project
Fondée en
2002
EIN
943379518
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
PO BOX 3015 UNION CITY, California 94587-9015 United States
Site web
www.wscal.edu
Téléphone
(760)-480-8474
Adresse électronique
À propos
La mission
West Coast Diversity Project is dedicated to promoting inclusivity and celebrating diversity through various programs and initiatives.
