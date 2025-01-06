West Central Area Charities
West Central Area Charities
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes énergétiques
Bill payment assistance, weatherization, and energy crisis intervention to help households maintain affordable and safe home energy.
Logement
Emergency housing, rent assistance, rehab, and new home construction to provide safe and stable housing options.
Children & Education
Head Start and other educational programs focused on supporting children and families.
Finances
Asset building tools and free tax preparation assistance to improve financial stability.
West Central Area Charities
2023
921998853
501(c)(3)
Développement communautaire
1575 40TH ST SW HOLLOWAY, Minnesota 56249-1152 United States
westlakeaquaticcenter.com
La mission
United Way of West Central Minnesota mobilizes the caring power of communities to transform lives and advance the common good.
