Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Personal Solutions
Innovative products and services to help individuals and families grow, protect, and conserve their wealth.
Business Solutions
Solutions to help businesses grow and succeed.
Investment Management
Professional investment management services.
Insurance & Annuities
Insurance and annuity products to protect your financial future.
À propos
Fondée en
2023
EIN
933209295
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
3906 INDUSTRIAL ST STE 100 ROWLETT, Texas 75088-3604 United States
Site web
www.stonemountainhealthservices.org
Téléphone
(276)-299-1659
Adresse électronique
-
À propos
La mission
WEREVEAL INC serves the Rowlett, Texas community from its Industrial Street location, working to make a positive local impact with care and commitment.
