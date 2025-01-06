Wellspring Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Apostolic Hub
Building the Kingdom of God by teaching, training, equipping, and sending out the Ecclesia.
À propos
Wellspring Ministries
Fondée en
1980
EIN
930766066
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
PO BOX 14J OAKLAND, Oregon 97462-0014 United States
Site web
westerlyarmory.com
Téléphone
(401)-596-8554
Adresse électronique
À propos
Wellspring Ministries, founded in 1980 in Oakland, Oregon, is devoted to providing foundational biblical preaching and teaching through web-based and in-person presentations of the Gospel.
La mission
WELLSPRING MINISTRIES serves the Oakland, Oregon area, offering care and support to local residents from their base in the community.
