Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Mental Health Support for Vulnerable Children
Comprehensive mental health support for unaccompanied minors, migrant, refugee, and vulnerable children affected by complex trauma, fostering resilience and hope.
À propos
Fondée en
2024
EIN
992100212
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
1910 PACIFIC AVE STE 2000 PMB 1957 DALLAS, Texas 75201-4540 United States
Site web
www.kvou.org
Téléphone
(724)-567-7799
Adresse électronique
-
À propos
Wellness Wings Inc, founded in 2024, is dedicated to offering mental health support to unaccompanied minors and refugee children affected by trauma. Their mission is to create a nurturing space where these young people can heal, grow, and rediscover hope.
La mission
Wellness Wings Foundation is committed to offering comprehensive mental health support for unaccompanied minors, migrant, refugee, and vulnerable children affected by complex trauma. Our mission is to foster a nurturing space where these young souls can heal, grow, and rediscover hope.
