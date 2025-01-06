Well Read Black Girl
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Camp Joy
Empowering Black and Brown children from under-resourced communities with book clubs, outdoor exploration, and STEM activities.
WRBG x DC Public Library
Monthly author events promoting diverse voices in literature, facilitated by Glory Edim.
WRBG x Liveright Publishing Series
A publishing series where Liveright Publishing publishes debut fiction titles with Glory Edim.
À propos
Well Read Black Girl
Fondée en
2022
EIN
920782727
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
35 TODD PL NE APT 2 WASHINGTON, District of Columbia 20002-1384 United States
Site web
connectchurchsv.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Well-Read Black Girl, founded in 2015 by Glory Edim, is a literary community and platform celebrating Black women's stories. Beginning as a book club, it has evolved into a global community, hosting a literary festival, podcast, and publishing books. WRBG's mission centers Black women's voices, promoting diverse writers and fostering conversations around literature, culture, and societal issues.
La mission
Well-Read Black Girl aims to address inequalities and improve communities through reading and reflecting on the works of Black women, centering the stories of Black women.
