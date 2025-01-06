Well Fed Ohana
Well Fed Ohana
Événements de
Well Fed Ohana
Well Fed Ohana
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Edible Trees and Plants Program
Empowering Hawaiian families in need by providing edible trees and plants for their homes, along with guidance on how to grow and use them.
À propos
Well Fed Ohana
Fondée en
2023
EIN
931508483
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
6133 SUMMER ST APT A HONOLULU, Hawaii 96821-2346 United States
Site web
westtexascu.com
Téléphone
(432)-934-0433
Adresse électronique
-
À propos
Well Fed Ohana, founded in 2023, empowers Hawaiian families in need by providing edible trees and medicinal plants for their yards, promoting food security and a healthy lifestyle.
La mission
Well Fed Ohana is committed to changing the lives of Hawaiian families in need by providing them with edible trees and plants and showing them how to maintain them, empowering them to become self-sufficient and to improve their health and well-being.
