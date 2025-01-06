Welcome Democracy Institute
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Centrist Solutions Research
Promotes centrist solutions to challenges in local, state, and federal policy through research and educational activities.
Voter Participation Enhancement
Enhances voter participation through understanding voters' attitudes and influences on policy issues.
Fondée en
2023
EIN
923221859
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
1032 15TH ST NW SUITE 247 WASHINGTON, District of Columbia 20005-1502 United States
Site web
westroxburyfriendsofrosiesplace.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Welcome Democracy Institute is committed to producing independent research, conducting voter surveys, and convening thought leaders to build a stronger U.S.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
