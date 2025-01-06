Weinert Foursquare Church
Weinert Foursquare Church
Weinert Foursquare Church
Weinert Foursquare Church
Weinert Foursquare Church
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Service communautaire
Offering services to support the local community through various projects and initiatives.
Ministère de l'enfance
Providing programs and activities designed for children to learn and grow in their faith.
Groupe de jeunes
Creating a space for teenagers to connect, learn, and engage in faith-based activities.
Chorale
Offering a musical outlet for members to express their faith through singing.
Weinert Foursquare Church
Fondée en
1949
EIN
942870983
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 56 WEINERT, Texas 76388-0056 United States
Site web
wepac.org
Téléphone
(215)-452-0333
Adresse électronique
À propos
Weinert Foursquare Church, founded in 1949, is a local church affiliated with the International Church of the Foursquare Gospel. As a Pentecostal denomination, it emphasizes the core beliefs of Jesus as Savior, Healer, Baptizer with the Holy Spirit, and Soon-Coming King. The church likely engages in community outreach and religious services.
La mission
WEINERT FOURSQUARE CHURCH brings people together in Weinert, Texas, fostering faith and community connections for local residents through its welcoming presence.
