Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Food Distribution & Delivery Program
Delivers fresh food to homebound clients and distributes food at designated locations, also conducts monthly wellness checks.
Get, Stay & Thrive in Care
Provides support for individuals living with HIV/AIDS in Greater Cleveland, including transportation, technology, education, and awareness.
Outreach Initiatives
Covers Criminalization Laws, Barriers and Stigma Reduction, HIV Health and Wellness, Advocacy, Prevention, and HIV Care Services.
Aide financière d'urgence
Offers services such as Uber rides to health appointments, emergency rent, utilities, and more through local partnerships and grants.
À propos
Fondée en
2023
EIN
923279671
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
1007 S WALNUT ST TALLULAH, Louisiana 71282-4636 United States
Site web
westlanetv.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
WECHANGE COMMUNITY OUTREACH, founded in 2023 in Tallulah, LA, is dedicated to serving the local community. While specific programs and mission details are limited online, it operates as a community parks and recreation center, striving to make a positive impact. More information will be added as it becomes available.
La mission
Our focus is on the needs of our children and those experiencing food insecurity.
Recherche d'autres organisations en
Louisiane, États-Unis
