Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
WECAN Mentoring Program
Recruits and trains volunteers to mentor youth, promoting positive role modeling, social skills, and tutoring, while focusing on the child's strengths.
WECAN Summer Camps
Offers summer camp programs for youth in West Virginia.
WECAN Reading Programs
Provides reading programs to support youth literacy.
WECAN Special Events
Organizes special events and extracurricular activities for youth in participating counties.
À propos
Wecan Youth Volunteer
Fondée en
2023
EIN
932864022
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
1144 LONGVIEW DR DIAMOND BAR, California 91765-4348 United States
Site web
www.usd332.org
Téléphone
(620)-298-3271
Adresse électronique
-
À propos
WECAN YOUTH VOLUNTEER, founded in 2023 in Diamond Bar, CA, is dedicated to empowering youth through volunteerism. Although specific program details are not readily available, the organization aims to involve teens in their community, providing work experience and leadership training. WECAN YOUTH VOLUNTEER is a registered 501(c)(3) public charity.
La mission
WECAN YOUTH VOLUNTEER engages young people in volunteer opportunities throughout Diamond Bar, fostering community involvement and personal growth among local youth.
