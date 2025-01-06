Webster County Market Animal Show And Sale
Faire un don
Webster County Market Animal Show And Sale
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Webster County Market Animal Show And Sale
Acheter pour soutenir
Webster County Market Animal Show And Sale
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Webster County Market Animal Show And Sale
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Exposition et vente d'animaux de marché
Provides a platform for 4-H members to exhibit and sell their market livestock projects, promoting agricultural education and animal husbandry skills.
À propos
Webster County Market Animal Show And Sale
Fondée en
2024
EIN
991761390
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
1098 WILDFLOWER RD MARSHFIELD, Missouri 65706-9468 United States
Site web
westhonolulurotary.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
Webster County Market Animal Show and Sale brings the community together to support youth through livestock exhibitions and sales, fostering growth and agricultural engagement in Marshfield, Missouri.
Recherche d'autres organisations en
Missouri, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :