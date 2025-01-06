Weareone Albany
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Thanksgiving Community Dinner
Provides a community dinner for Thanksgiving.
Community Back 2 School Giveaway
Provides school supplies to the community.
Programme de bourses
Offre des bourses aux étudiants.
Career/College Readiness Program
Prepares individuals for careers and college.
Weareone Albany
Fondée en
2023
EIN
923277189
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
2107 W WADDELL AVE ALBANY, Georgia 31707-5041 United States
Site web
wdmumc.org
Téléphone
(515)-279-0826
Adresse électronique
-
À propos
La mission
WEAREONE ALBANY INCORPORATED fosters community and togetherness in Albany, Georgia, creating connections and support for local residents.
{Similaire 1}
