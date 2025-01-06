We Tell Stories
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Proud To Be Me
A multicultural storytelling experience exploring self-pride through stories from different cultures. Grades K-8.
Cuentos de la Familia
Celebrates family values through a collection of Latino folktales. Grades K-5.
Earth Tales
Explores the relationship between Mother Earth and her children. Grades K-5.
Feast from the East
Explores the wisdom and beauty of Asian cultures through folktales from Asia and the Middle East. Grades K-5.
Fondée en
1983
EIN
953803911
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
600 MARIE AVE LOS ANGELES, California 90042-1308 United States
Site web
wchsnaai.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
We Tell Stories, founded in 1981 by Carl Weintraub, is a multi-ethnic theatre troupe that educates and strengthens communities by enriching the art of storytelling. They inspire creativity, enhance literacy, and cultivate intercultural awareness through performances and workshops.
La mission
We Tell Stories enriches art and strengthens communities by educating, nurturing, and bonding artists through multi-ethnic theatre.
