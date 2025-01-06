Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

We Tell Stories, founded in 1981 by Carl Weintraub, is a multi-ethnic theatre troupe that educates and strengthens communities by enriching the art of storytelling. They inspire creativity, enhance literacy, and cultivate intercultural awareness through performances and workshops.

La mission

We Tell Stories enriches art and strengthens communities by educating, nurturing, and bonding artists through multi-ethnic theatre.