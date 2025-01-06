We T I P
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
National Crime Tip Hotline
Provides a national hotline, web forms, and a mobile app for anonymous crime reporting.
Web-Based Reporting Services For Crime
Offers online platforms for reporting crimes anonymously.
Web-Based Crime Tip Form Monitoring
Monitors online crime tip forms.
WeTip Nationwide Call Center For Crime Reporting
Operates a national call center for anonymous crime reporting.
À propos
Fondée en
1972
EIN
952775100
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
PO BOX 1296 RCH CUCAMONGA, California 91729-1296 United States
Site web
www.westchamberofcommerce.com
Téléphone
(254)-826-3188
Adresse électronique
À propos
La mission
WeTip provides a fully anonymous reporting system for crime reporting online, by text, or by phone 24/7, leading to rewards.
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
