Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Mentorship & Community Building
Provides outdoor experiences, mentorship, and community-building activities for youth.
Fondée en
2024
EIN
991858318
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
4452 S MOZART ST CHICAGO, Illinois 60632-1924 United States
Site web
www.wcta.net
Téléphone
(121)-883-75151
Adresse électronique
À propos
La mission
We Strive For Change Chicago Organization is dedicated to creating positive change and supporting individuals in Chicago, working to build a stronger, more connected community.
