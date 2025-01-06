We Do The Impossible Nfp
Faire un don
We Do The Impossible Nfp
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
We Do The Impossible Nfp
Acheter pour soutenir
We Do The Impossible Nfp
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
We Do The Impossible Nfp
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Warfighter Support
Provides support to active-duty and veteran special operations warfighters to combat suicide through grants to effective programs.
À propos
We Do The Impossible Nfp
Fondée en
2023
EIN
932077552
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
3350 W 95TH ST EVERGREEN PK, Illinois 60805-2236 United States
Site web
www.wesleyancollege.edu
Téléphone
(180)-044-76610
Adresse électronique
-
À propos
La mission
WE DO THE IMPOSSIBLE NFP brings hope and opportunity to the Evergreen Park community, working to make a meaningful difference in the lives of local residents.
Recherche d'autres organisations en
Illinois, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :